Saranno 1500 i tifosi rosa al Tombolato per Cittadella-Palermo: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

Attesi 5000 tifosi al Tombolato per Cittadella-Palermo. Di questi, 1500 circa saranno sostenitori rosanero. Un colpo d’occhio importante, per una partita che vale moltissimo per entrambe le squadre. I granata sono reduci da 8 risultati utili di fila, mentre i siciliani ne hanno inanellato ben 4 con due vittorie e due pareggi.

Sesto posto in classifica per gli uomini di Corini, quarto per quelli di Gorini; Un solo punto in classifica a dividere le due formazioni, che puntano dritte al secondo posto. Fischio d’inizio alle ore 14 di giorno 13 gennaio. Sarà il primo capitolo del 2024, la prima gara del girone di ritorno. All’andata, terminò 0-1 al Barbera con gol di Pandolfi allo scadere e i conseguenti applausi di tutto lo stadio per gli ospiti. Ma dove sarà possibile gustarsi il match in tv o in streaming, per chi non avrà la possibilità di raggiungere il Tombolato? La partita sarà disponibile in diretta tv sia su Dazn che su Sky.

Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. Si potrà seguire l’evento in Diretta streaming su Dazn tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone, anche dall'estero, all'interno dei Paesi dell'Unione Europea e negli stati dove l'app Dazn è presente al di fuori dell'Ue, ovvero Brasile, Giappone, Svizzera, Regno Unito e Canada. L'alternativa è vedere la gara accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer.

Streaming anche su Sky Go o Now Tv. Sul web la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito www.gds.it e su Tgs dove da quest'anno il collegamento avviene come di consueto 15 minuti prima del fischio arbitrale, un pre-gara durante il quale verranno mostrate le immagini dallo stadio e l'arrivo dei tifosi che man mano riempiranno l’impianto. Altra novità stagionale riguarda il collegamento su Rgs: “Studio Stadio” va in onda, oltre che su Tgs, anche sull'emittente radiofonica. Dalle 13.30 la precedenza verrà data alle notizie che giungono dallo stadio Tombolato di Cittadella e a far da collante tra uno spazio e un altro ci sarà la musica di Radiogiornale di Sicilia. Nel post partita spazio ai commenti, all'analisi del risultato e alle interviste a Corini e ai giocatori rosanero.