Cittadella-Palermo, le probabili formazioni: Nedelcearu e Henderson ancora titolari, Graves si prende la fascia

Corini va verso la conferma dell’11 titolare che ha battuto la Cremonese giorno 26 dicembre. Contro il Cittadella, qualche scelta sarà ancora obbligata visto che Lucioni e Coulibaly resteranno indisponibili. Non sarà a disposizione nemmeno Sebastiano Desplanches, che ieri in allenamento ha rimediato un brutto infortunio alla mano (rottura del quinto metacarpo).

In porta giocherà Pigliacelli, in difesa il quartetto sarà composto da Graves a destra, Ceccaroni e Nedelcearu (nella foto) al centro e Lund a sinistra. Ancora in panchina Mateju, che lascia spazio al giovane danese di 24 anni, in uno stato di forma importante.

A centrocampo, la scelta ricadrà ancora sulla fisicità con Gomes nel ruolo di mediano, Henderson mezzala destra e Segre a sinistra. Sono loro gli intoccabili del momento, anche se lo scozzese potrebbe presto lasciare il posto a Coulibaly, che era diventato nelle gerarchie il "preferito" di Corini. Inamovibile il francese, che gioca più di ogni altro suo collega di reparto, così come il piemontese autore di 4 gol in questo campionato.

In attacco zero dubbi con Insigne a sinistra, Di Francesco a destra e Brunori al centro. Sugli ultimi 4 risultati utili di fila dei rosanero, c’è sicuramente lo zampino degli esterni offensivi, letteralmente rinati dopo una prima metà di campionato vissuta nella penombra: ben tre gol in due e 4 assist complessivi (tre per Insigne e uno per Di Francesco). Gorini, allenatore del Cittadella, dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 con Kastrati in porta, l’ex Palermo Salvi nel ruolo di terzino destro, Pavan e Negro al centro e Carissoni a sinistra del pacchetto difensivo. In attacco Ancora Magrassi e Pittarello, quest’ultimo autore di 4 gol in 19 presenze.

Ancora indisponibili per infortunio il centrocampista Francesco Amatucci e l’attaccante Enrico Baldini. Di seguito le probabili formazioni di Cittadella e Palermo:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Tessiore; Magrassi, Pittarello.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.