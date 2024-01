Cittadella-Palermo, 1.050 biglietti venduti nel settore ospiti: si va verso il sold out

Il cammino riprenderà dal Tombolato di Cittadella (nella foto). In trasferta, là dove il Palermo non vince dallo scorso 7 ottobre, e cioè dallo 0-2 rifilato al Modena. Una marcia verso la promozione, sempre con l’appoggio dei propri tifosi. Contro i granata si registrerà l’ennesimo esodo stagionale: sono già 1.050 i biglietti venduti ad oggi per la trasferta di sabato 13 gennaio. Restano 146 posti nella curva Nord e 274 nella tribuna scoperta Ovest Nord.

Considerando che siamo a lunedì, e che il match si giocherà quindi tra 5 giorni, è facile prevedere il tutto esaurito nei settori dello stadio destinati ai sostenitori ospiti. Per comprare il proprio tagliando ci sarà tempo fino alle ore 19 di giorno 12 gennaio.

Ancora una volta un boom di spettatori palermitani in trasferta, figlio degli ultimi positivi risultati ottenuti dalla squadra di Corini e di una classifica che è tornata a sorridere. Il Palermo, infatti, è soltanto a 3 punti dalla seconda posizione occupata da Venezia e Como.

La promozione diretta, che solo un mese fa sembrava un’utopia, è tornata a essere un obiettivo concreto. Il Tombolato si tingerà di rosanero; stessa sorte toccata al Braglia di Modena e al Tardini di Parma. A Como erano circa 500, il massimo della capienza al Sinigaglia. Mai da solo, il Palermo vuole ritrovare il sorriso in trasferta, dove ha conquistato ben 16 punti grazie ai 4 successi e i 4 pareggi, mentre solo una è stata la sconfitta (contro la Sampdoria).