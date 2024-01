Palermo, la prima del nuovo anno è sempre thriller: tra A e B la vittoria manca dal 2015

Cenoni, panettoni e viaggi in giro per il mondo. Poi, di colpo, si torna a giocare. E la prima del nuovo anno, per il Palermo, è sempre una partita complicata. Il 13 gennaio l’appuntamento è col Cittadella, che non perde da 8 partite e occupa, un po’ a sorpresa, la quarta posizione in classifica.

Negli ultimi due anni i rosanero non sono riusciti a portare a casa la vittoria: col Perugia, al Curi, terminò 3-3, mentre con il Messina in serie C finì 2-2, era il 2 febbraio del 2022. Due gol in 7 minuti dei padroni di casa (Di Serio e Casasola), Marconi che accorciò le distanze di testa al minuto 23 e Olivieri che al 36esimo mandò le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 3-1. Nella seconda frazione la rimonta rosanero firmata Valente e Brunori, con la rete del pareggio che arrivò al minuto 89. La vittoria nel primo impegno dell’anno manca dalla stagione 2020-2021.

Il Palermo era in serie C, si giocava in trasferta a Cava de Tirreni. Contro la Cavese, al termine di una partita sporca, fu Rauti (oggi in forza al Sudtirol in serie B) a decidere il match al minuto 92. In panchina c’era Boscaglia e in quell’occasione Lucca, oggi in A con l’Udinese, sbagliò anche un calcio di rigore. La solita partita Thriller e al cardiopalma. Più “soft” la gara contro il Marsala della stagione 2019-2020, col Palermo in serie D, allenato da Rosario Pergolizzi.

I rosanero regolarono gli avversari con un netto 3-1. Tra serie A e B, l’ultimo successo alla prima del nuovo anno risale al 2015. Il Palermo vinse contro il Cagliari col risultato di 5-0 (a segno Morganella, Munoz, Dybala con una doppietta e Barreto). In panchina c’era Iachini, i rosanero erano neopromossi dalla serie B. Per il resto il trend negativo si è abbattuto sui siciliani anche nel 2019 contro la Salernitana al Barbera (1-2), contro lo Spezia nel 2018 (0-0), a Empoli nel 2017 (1-0) e con la Fiorentina in casa nel 2016 (1-3, con doppietta del grande ex Ilicic). I rosanero al Tombolato per spezzare un tabù e avvicinarsi alle prime due posizioni della serie