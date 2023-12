Palermo, si infiamma il mercato: sondaggi per Zerbin e Caso, Mateju può partire

Almeno 3 o 4 rinforzi per il Palermo di Eugenio Corini. Il mercato di gennaio è ormai alle porte (inizierà ufficialmente giorno 2) e la società sta già iniziando a guardarsi intorno. Il tassello che serve per migliorare la rosa è un esterno offensivo, individuato dal direttore sportivo Rinaudo nei nomi di Alessio Zerbin e Giuseppe Caso.

Il primo scuola Napoli, con cui ha collezionato 5 presenze in serie A quest’anno, il secondo di proprietà del Frosinone, dove sta trovando pochissimo spazio nel massimo campionato. Di Francesco, allenatore dei laziali, non punta su di lui e il giocatore potrebbe pure partire in questa sessione di calciomercato. Solo 12 presenze, quasi tutte da subentrato; l’unica ciliegina la rete segnata al Maradona di Napoli, contro la squadra di Mazzarri, nell’ottavo di Coppa Italia (gara terminata 0-4 per i ciociari). Nella scorsa stagione, l’esterno offensivo è stato però grande protagonista in Serie B della cavalcata dei gialloblù, guidati da Fabio Grosso. Per lui, lo scorso anno, 35 presenze impreziosite da 9 gol e 4 assist. In cadetteria, potrebbe davvero fare la differenza. In uscita, il giocatore che potrebbe essere sacrificato è Nicola Valente, il cui contratto è in scadenza a giugno 2024. Nessun segnale di rinnovo e un’esperienza che potrebbe essere ai titoli di coda. Solo 10 apparizioni di cui una da titolare e 9 da subentrato, con un bottino di 3 assist.

Quando è entrato ha sempre fatto bene, il popolo palermitano lo ama, ma per City Group è sacrificabile. Soprattutto se la sua partenza potrebbe lasciar spazio a giocatori di più spessore. Da Manchester stanno lavorando, tuttavia, non solo nel reparto avanzato. Anche la difesa deve essere puntellata, soprattutto il settore di destra che è andato maggiormente in sofferenza quest’anno. I profili sondati dal club di viale del Fante rispondono ai nomi di Diakitè e Dickmann. Il primo di proprietà della Ternana, già obiettivo di mercato dei rosanero in estate, il secondo in prestito al Brescia dallo Spezia che ne detiene il cartellino. Ventitré anni, francese, Diakitè ha collezionato 18 presenze, messo a segno 2 gol e altrettanti assist in 18 presenze in questa stagione.

Il giocatore piace e il Palermo lo segue, ma per ora la trattativa non è entrata nel vivo. Nella lista verrebbe inserito nella categoria Under, quindi non sarebbe necessario prima vendere. Passaggio invece obbligato, se l’obiettivo numero uno è Dickmann, che dovrebbe tra l’altro risolvere il prestito allo Spezia prima di firmare per un altro club. Proprio in quest’ottica, il partente potrebbe essere Ales Mateju, non amatissimo dalla piazza. Il giocatore ceco, non è nemmeno più così sicuro di un posto da titolare, vista la crescita esponenziale di Graves, che sembra poter essere la nuova certezza sul binario di destra. Anche per lui, così come per Valente, il contratto scadrà il prossimo giugno e non sembra che la proprietà voglia trattare per il rinnovo.