Palermo, nessuno segna di più di testa tra Serie A e B: i rosanero meglio di Juventus e Roma

Si gioca con i piedi, ma anche con la testa. Vale in generale per il calcio e nel caso più specifico per il Palermo allenato da Eugenio Corini. Ai numeri, la squadra più temibile sulle palle alte. I siciliani hanno infatti segnato, con il gol di Nedelcearu contro la Cremonese, ben 11 reti di testa.

Nessuno fa meglio tra serie A e B. Sulle palle alte i rosanero fanno valere tutta la propria fisicità e rappresentano uno dei punti di forza della squadra. Con questa modalità, il Palermo ha poi mandato in gol ben 10 giocatori diversi: Segre, Soleri, Brunori, Aurelio, Coulibaly, Lucioni e Stulac, Graves, Nedelcearu. Il centrocampista ex Torino, primo nella lista, è quello che ne ha realizzati di più, ben tre. Solo col Parma il numero 8 ha esultato dopo aver segnato col piede destro. Poi ha fatto gol di testa contro Reggiana (1-3), Pisa (3-2) e Como (3-2).

Una sorta di amuleto per i siciliani, che quando fanno gol in questa maniera non perdono quasi mai. Soltanto contro il Catanzaro, infatti, la rete di Stulac di testa non è servita ad evitare la sconfitta. Poi lo score parla di 4 vittorie contro Reggiana (Segre), Venezia (Brunori), Sudtirol (Aurelio) e Cremonese (Nedelcearu) e 3 pareggi con Ternana (Lucioni), Parma (Segre) e Como (Segre). Il più decisivo degli acuti, quello di Aurelio contro il Sudtirol; Il suo colpo di testa infatti regalò i tre punti al minuto 89.

Undici dei 32 gol fatti, il Palermo li segna su gioco aereo, confermandosi una squadra fisica e temibile sulle palle alte. Numeri importanti, anche se confrontati con le squadre di serie A, dove il club che fa più paura sul gioco aereo è la Roma. I giocatori di Mourinho hanno segnato infatti 8 reti di testa. Al secondo posto ci sono Fiorentina e Juventus a quota 7 e Atalanta a 6. Piedi buoni e teste niente male: il Palermo sfrutta ogni sua possibile qualità per riprendersi il le posizioni altissime della classifica. (Foto di Tullio Puglia)