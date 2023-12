Palermo-Cremonese, le probabili formazioni: torna Ceccaroni, Graves ancora dall’inizio

Scelte obbligate per Corini contro la Cremonese. Soprattutto in difesa, dove non ci saranno Marconi per squalifica e Lucioni per infortunio. L’ex Frosinone ha rimediato una lesione e dovrebbe recuperare dopo la sosta natalizia. Ancora out Coulibaly a centrocampo, fiducia a Henderson. In porta giocherà Pigliacelli, a destra ancora Graves, tra i migliori in campo nella trasferta di Como, al di là del gol.

Al centro Nedelcearu è sicuro di una maglia da titolare e il suo collega di reparto potrebbe essere Ceccaroni. L'ex Venezia si è allenato poco in settimana e non ha i 90 minuti nelle gambe, ma potrebbe partire dall’inizio. L’alternativa corrisponde al nome di Mateju, che di sicuro troverà spazio a gara in corso o dall’inizio. A sinistra confermato Lund, ormai titolare inamovibile. A centrocampo, Corini confermerà il terzetto che tanto bene ha fatto al Sinigaglia di Como; quindi Gomes sarà il cervello del centrocampo in regia, a sinistra opererà Segre e a destra giocherà Henderson.

Il tridente offensivo sarà formato da Di Francesco a sinistra, Insigne a destra e Brunori al centro. Sull’altra sponda, l’osservato speciale si chiama Franco Vazquez, che sta per ora trascinando la sua Cremonese. Tornerà al Renzo Barbera di Palermo, lo stadio che è stato casa sua prima nella stagione 2011-2012 e poi dal 2013 al 2016 tra serie B e A. Con la maglia rosanero ha collezionato ben 109 presenze impreziosite da 22 gol e 21 assist.

Il fantasista dovrebbe fare coppia con Coda al centro dell’attacco. Stroppa opterà per il 3-5-2 e dovrà fare a meno di Pickel per squalifica. Assenza importante quella del 26enne che in stagione ha collezionato 14 presenze e segnato 3 gol.

Le probabili formazioni di Palermo e Cremonese

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni (Mateju), Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Majer, Sernicola; Vazquez, Coda.