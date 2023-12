Palermo, Corini alla vigilia del match con la Cremonese: «Lucioni non ci sarà, conto sul nostro pubblico»

Il Palermo dovrà fare a meno di Fabio Lucioni contro la Cremonese. Corini in conferenza stampa lo ha annunciato: «Non ci sarà, purtroppo gli esami hanno confermato una lesione. Contiamo di recuperarlo dopo la sosta».

Brutta tegola per i rosanero, che al centro della difesa dovranno rinunciare anche a Marconi ma recuperano Ceccaroni, che sarà a disposizione: «Non ha molto minutaggio - ha ammesso l’allenatore - ma rientra comunque in gruppo e ci darà una mano». I rosanero sono reduci da un 3-3 a Como che ha lasciato un po’ di amato in bocca: «Abbiamo fatto una grande gara. Il nostro è stato un bel primo tempo e abbiamo reagito bene dopo i due gol presi all’inizio del secondo». Il Genio è consapevole dei problemi difensivi della squadra, ma elogia anche la fase offensiva: «nove gol fatti in tre partite sono tanti, significa che creiamo tanto e ci sono sempre tanti presupposti per andare in rete. Di contro - ha ammesso - subiamo troppi gol. Siamo consapevoli che potevano essere tre vittorie e invece ne abbiamo ottenuta soltanto una. Cerchiamo di lavorare ogni giorno per migliorare, molti sono stati errori di disattenzione».

Domani (ore 18) arriva al Barbera la Cremonese, squadra lanciatissima al terzo posto in classifica e reduce dal successo casalingo con il Modena: «Hanno qualità e lo scorso anno facevano la serie A. È una grande squadra e hanno vinto l’ultimo match in maniera netta. Sarà dura ma sono convinto che il nostro pubblico ci aiuterà e sarà numeroso. Colgo l’occasione - ga continuato il tecnico - per ringraziare quelli che sono venuti a Como. L’applauso finale è stato bello davvero»