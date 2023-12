Stangata del giudice sportivo, 3 giornate di squalifica per Marconi: il Palermo ha tante assenze in difesa

Dopo il rigore contro e l’espulsione, per Ivan Marconi arriva la stangata del giudice sportivo: tre giornate di squalifica. È la sanzione decisa dal giudice della Serie B, Ines Pisano, nei confronti del giocatore del Palermo. Tre giornate anche a Pajtim Kasami della Sampdoria, ex calciatore rosanero.

In una nota si precisa che il provvedimento nei confronti di Marconi è stato preso «per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (seconda sanzione); per avere, al 46’ del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito un calciatore della squadra avversaria con un pugno allo stomaco». Marconi era stato ammonito in precedenza, nel corso della partita Como-Palermo di ieri (23 dicembre). Il rigore assegnato dall’arbitro Pairetto nei minuti di recupero, dopo avere riguardato l’azione al monitor in campo, ha consentito alla squadra di casa di pareggiare. La gara è finita 3-3.

Corini in questo momento ha Ceccaroni e Lucioni, i due centrali titolari, infortunati. A Como ha giocato Nedelcearu, ma per martedì 26 dicembre (Palermo-Cremonese) occorrerà trovare una soluzione sul difensore da affiancargli, a meno che Lucioni non torni disponibile. Le soluzioni Graves e Mateju sembrano le più plausibili, dato che hanno un passato da difensori centrali. La stessa considerazione può essere fatta anche per Buttaro, che però sempre più spesso viene utilizzato dall’allenatore in una posizione più avanzata.

Per Kasami la motivazione del provvedimento è questa: «Al 32’ del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, ha colpito volontariamente con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria». Anche Kasami, nella gara giocata contro la Feralpisalò, è stato espulso.

Sempre in Serie B, ben 13 giocatori sono stati squalificati per una giornata. Cigarini della Reggiana, Lemmens del Lecco e Praszelik del Cosenza erano stati espulsi, mentre Bisoli e Dickmann del Brescia, Curto e Da Cunha del Como, Florenzi del Cosenza, Giovane dell’Ascoli, Giraudo del Cittadella, Masiello del Sudtirol, Pickel della Cremonese e Ricci del Bari erano in diffida e hanno ricevuto un altro cartellino giallo.

La Cremonese, prossimo avversario del Palermo, perde dunque il centrocampista Pickel, che vanta uno score quest’anno di 14 presenze e tre gol.