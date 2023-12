Palermo, l'amarezza di Corini: «Faccio fatica ad accettare quel rigore, meritavamo un finale diverso»

Altro pareggio amaro in trasferta per il Palermo di Eugenio Corini. Dopo il 3-3 a Parma, lo stesso punteggio è maturato a Como. E la rete dei padroni di casa è arrivata ancora nel recupero: «Abbiamo dominato il primo tempo e anzi dovevamo chiuderlo in vantaggio di due gol», ha detto l’allenatore bresciano in sala stampa al termine del match.

Sconsolato e arrabbiato, il Genio ha anche commentato il rigore fischiato da Pairetto, assegnato con l’intervento del Var: «Faccio davvero fatica ad accettarlo. Una gara del genere avrebbe meritato sicuramente un finale diverso. Un episodio determinante ha spostato il match verso il pari e ci sta davvero molto stretto». L’ennesimo 3-3 in trasferta dopo quello maturato al Tardini. «Regalare spettacolo credo sia importante, gli spettatori neutrali si saranno divertiti, io un po’ meno», ha ammesso il tecnico rosanero. Deluso, Corini è poi tornato sull’episodio che ha rovinato la festa dei siciliani: «Un peccato incredibile aver pareggiato questa gara, bastava pochissimo per cambiare l’inerzia a nostro favore. Nel complesso però sono soddisfatto, abbiamo sofferto veramente soltanto 15 minuti, che è il minimo sindacale in una partita di calcio».

Un pareggio che serve a poco per il Palermo, adesso settimo in classifica a quota 29 punti. Il prossimo impegno sarà contro la Cremonese, al Renzo Barbera, nel giorno di santo Stefano (26 dicembre) alle ore 18.