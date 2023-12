Palermo, Corini: «Contro il Como voglio una vittoria per festeggiare alla grande il Natale»

Un avversario, il Como, che si preannuncia difficile. Un Natale alle porte che Eugenio Corini, allenatore del Palermo, vorrebbe festeggiare con una vittoria, anche se non sarà facile. I rosanero, però, ci proveranno, questo è sicuro.

«Veniamo da un periodo che ha tolto le certezze. Siamo una squadra che produce tanto, abbiamo fatto sei gol nelle ultime due gare, può succedere di tutto in Serie B. In questo momento dobbiamo essere bravi a essere equilibrati, anche mentalmente. Dobbiamo essere più stabili, si possono migliorare tante cose ma lo faremo con il lavoro. Vorrei festeggiare il Natale con una grande vittoria a Como. Non ci arriviamo come sognavamo, abbiamo perso due giocatori importanti, ma ho visto i ragazzi convinti. Siamo rimasti uniti nella sofferenza, vogliamo fare una grande partita».

Corini parla poi dei giocatori dei giocatori, chi ci sarà e chi mancherà, come Lucioni: «Mi sono confrontato con lo staff e abbiamo deciso di non correre rischi; valuteremo nei prossimi giorni le sue condizioni. Siamo dispiaciuti per queste ultime defezioni, Lucioni e Coulibaly sono giocatori importanti ma reagiremo. Nedelcearu ha grandi possibilità di giocare titolare, quest’anno si è allenato molto bene, mentalmente è uno che vedo sempre pronto. Cessione? Ci pensiamo il prossimo anno».

A proposito degli assenti, in particolar modo di Coulibaly, uno dei migliori in questo ultimo periodo, Corini ha parlato anche chi lo potrebbe sostituire: «Vasic è una soluzione ma viene da un percorso particolare, si allena da un paio di settimane. Abbiamo Henderson, la valutazione è tra questi due giocatori per sostituire Coulibaly».

Corini ha poi parlato del Como: «Una squadra che gioca un calcio proiettato nel futuro, si basa sull’occupazione degli spazi. La squadra è stata costruita per fare un campionato importante, dovremo fare una grande prestazione. In Serie B i valori sono molto simili, l’inerzia delle partite cambia spesso. Col Pisa all’inizio del secondo tempo potevamo fare meglio, ci stiamo lavorando. C’è una ricerca continua al miglioramento, dobbiamo essere più ‘stabili’ nei 90 minuti».«