Palermo, Ceccaroni si allena ancora a parte: non giocherà contro il Como

Il Palermo non potrà contare su Pietro Ceccaroni per la trasferta di Como. Il difensore ex Venezia oggi si è allenato ancora a parte; potrebbe essere a disposizione ma sicuramente non sarà della partita. Con Lucioni, quindi, giocherà ancora Ivan Marconi al centro della difesa. Il 27enne è assente dal 12 novembre scorso, quado i rosanero hanno ospitato il Cittadella al Barbera. Ha saltato le ultime 5 gare di campionato contro Cittadella, Ternana, Catanzaro, Parma e Pisa.

Gli ultimi minuti giocati, quelli contro il Brescia, nel match che i rosanero hanno vinto per 1-0 grazie al gol di Coulibaly (non ci sarà nemmeno lui contro il Como). In quell’occasione Ceccaroni ha giocato appena 23 minuti prima di lasciare il campo. Al suo posto entrò Ivan Marconi, sempre titolare da quando manca l’ex Venezia.

Un giorno più tardi gli esami strumentali che avevano evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra e lo stop forzato. E senza di lui il Palermo ha sofferto terribilmente con due sconfitte, due pareggi e una sola vittoria nelle ultime 5 gare. La sensazione è che per vedere di nuovo titolare Ceccaroni al centro della difesa si dovrà aspettare il nuovo anno. L’ultimo match dell’anno è infatti in programma giorno 26 dicembre ed è difficile che Ceccaroni sia in forma per giocare dall’inizio.