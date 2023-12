Segre: «Il Palermo vuole chiudere l'anno al massimo, il gruppo è unito»

«In quell’abbraccio c’è tutta la nostra forza e lo spirito di gruppo e di unione che cerchiamo di creare ogni giorno e in ogni allenamento che facciamo». Lo ha detto il centrocampista del Palermo Jacopo Segre commentando l’immagine simbolo della vittoria di domenica dei rosanero contro il Pisa con l’abbraccio di tutta la squadra all’allenatore Eugenio Corini.

«In questa squadra - ha aggiunto Segre - c’è sempre stato lo spirito e l’unione che Corini ci trasmette tutte le settimane per raggiungere l’obiettivo, cioè la vittoria. Col Pisa è arrivata nonostante siamo partiti un po' col freno a mano tirato. Poi dopo il gol annullato ai nostri avversari diciamo che siamo riusciti portare a casa un successo importantissimo che cercavamo da tanto tempo».

A firmare la vittoria contro il Pisa è stato proprio Segre con un gol su colpo di testa. Per il centrocampita è stata la seconda rete in due partite. «Sono felice dei due gol che ho realizzato in queste due giornate - ha detto il giocatore - soprattutto in due partite importanti che ci hanno permesso di ottenere quattro punti. Sono felice perché sono arrivati in un momento in cui servivano. Sono felice per me, ma soprattutto per la squadra. E sono contento che siano arrivati anche subito dopo la mia laurea in scienze motorie permettendomi di festeggiarla anche in campo».

Sabato il Palermo sarà chiamato all’ultima trasferta del 2023 a Como. «Sarà una partita di grande intensità e di alto livello - ha detto Segre - Ci saranno in campo due squadre che vorranno vincere, sarà una battaglia, ma noi siamo il Palermo e cercheremo di dare tutto perché vogliamo dare continuità al risultato positivo che abbiamo ottenuto col Pisa. Vogliamo dare una gioia sia a noi stessi che ai tifosi. La classifica? Siamo lì, a tre punti dal Como e saranno due partite sia col Como che con la Cremonese, in cui ci giocheremo tanto, ma non tutto, perché abbiamo ancora tutto il girone di ritorno. Vogliamo chiudere l’anno nel migliore dei modi».

In alto l'abbraccio di Corini a Segre e a Insigne dopo il gol del 3-2 contro il Pisa (foto di Tullio Puglia)