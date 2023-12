Palermo, Brunori torna al gol su azione in casa: mancava dal 19 maggio scorso

Matteo Brunori ha ritrovato il gol su azione al Renzo Barbera. In questa stagione il capitano del Palermo aveva realizzato una sola rete in casa, ma su calcio di rigore contro il Lecco. In un match che peraltro i siciliani persero per 1-2. Per la prima volta in questo campionato il numero 9 ha esultato su azione davanti i propri tifosi e ha segnato per due gare consecutive.

Il destro che ha superato Nicolas al minuto 42, è arrivato infatti a una settimana di distanza dalla doppietta super realizzata al Tardini di Parma. Quello di ieri (16 dicembre) su assist di Insigne, è stato soltanto il secondo acuto di Brunori al Barbera; 5 dei 7 gol realizzati sono arrivati infatti in trasferta: una tripletta a Venezia e una doppietta contro la squadra di Fabio Pecchia, come detto. Per trovare l’ultimo gol su azione davanti i propri tifosi, bisogna tornare addirittura al 19 maggio scorso, quando i rosanero affrontarono nell’ultimo turno di campionato il Brescia di Gastaldello.

Una serata dolceamara in cui il capitano riuscì a trovare la rete al minuto 4 del primo tempo, col destro, infilando il pallone sotto l’incrocio dei pali. Terminò sul 2-2 a fine gara con conseguente mancata qualificazione ai playoff. Da allora e fino a ieri pomeriggio di fatti, l’italo-brasiliano al Renzo Barbera ha trovato la via del gol solo su penalty.

Un dato che la dice lunga sulla farraginosità della produzione offensiva del Palermo, soprattutto in casa dove sono arrivate 4 delle 5 sconfitte in campionato. Settimo gol in campionato per Matteo Brunori, in 17 presenze. Lo scorso anno, a questo punto del campionato, il bomber rosanero aveva segnato appena una rete in più (8). Al Barbera, ne aveva realizzati tre contro i due di quest’anno. Segnò contro Perugia (2-0), Ascoli (2-3) e Genoa (1-0). Cinque furono i gol in trasferta dopo 17 giornate, esattamente come in questa stagione. Una cosa è certa, Brunori si è ufficialmente sbloccato e ora non vuole più fermarsi. Appoggiato, anche da un Insigne in grande spolvero (ieri suo l’assist per la rete del momentaneo 2-0). (Foto Tullio Puglia)