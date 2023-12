Palermo, Corini: «Non siamo guariti, ma vedo energia. Voglio portare questa squadra in alto»

«Non siamo ancora guariti, né quelli che realmente vogliamo essere. Sento però tanta energia e forza». Un Corini poco più disteso quello che si presentato nella sala stampa del Renzo Barbera per analizzare la vittoria del Palermo, per 3-2, contro il Pisa. «Dobbiamo migliorare e trovare coesione – ha continuato il Genio -. Sento però energia e forza: voglia di andare avanti insieme. Abbiamo vinto una partita significativa e oggi tutti hanno messo qualcosa in più».

Il protagonista assoluto è stato Roberto Insigne, capace di segnare un gol e fornire due assist: «Mi ha dato segnali davvero importanti, ho bisogno delle sue doti e la sua qualità. Dopo la rete si è sbloccato e ha giocato meglio. Sul gol di Segre? Ha fatto una grande giocata».

Più di qualcosa non ha però funzionato, come i due gol presi a inizio secondo tempo: «Non è un momento facile, la squadra era preoccupata dopo il primo gol subito. Loro poi hanno trovato coraggio, non siamo a livello a cui vorremmo essere, però sento che la strada è quella giusta, ho visto forza e grande energia. Il calcio – ha aggiunto – ti dà e ti toglie molto. Ma regala emozioni bellissime. Gioire insieme mi ha trasmesso una grande fiducia, l’abbraccio non era preparato. Ora voglio portare questa squadra dove merita di stare». Alla fine, Corini ha ringraziato anche la curva nord: «Non ha smesso un solo attimo di incitarci, li ringrazio moltissimo».