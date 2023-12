Pisa, Aquilani alla ricerca della svolta: «A Palermo vogliamo fare la partita»

Aquilani vuole uno sforzo in più dal suo Pisa. I toscani nelle ultime tre partite hanno racimolato solo due punti e sono reduci dal ko per 2-0 sul campo della sorpresa Catanzaro: «I risultati ci stanno penalizzando. La squadra lotta e la vedo tutti i giorni allenarsi, mi dimostra che è dentro in ogni occasione. A Catanzaro abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, abbiamo prodotto tanto, ma non abbiamo concretizzato. I risultati non ci soddisfano, non ci piacciono e cerchiamo di lavorare a 360 gradi per arrivare ai risultati che vogliamo».

Un po’ come a Palermo con Corini, anche Aquilani è finito nel mirino di parte della tifoseria: «Il tifoso lo capisco e lo comprendo, mi metto nei suoi panni - ha spiegato l’allenatore del Pisa -. Il calcio è uno sport in cui questi momenti ci stanno. Ciò che posso assicurare e dire in maniera franca è che questa è una squadra che il sudore, l’attitudine e la grinta l’ha sempre messa. Garantisco che i giocatori stanno mettendo tutto da questo punto di vista. Questa situazione si risolve se facciamo dei risultati che ci soddisfano».

Aquilani ha recuperato Caracciolo, ma dovrà fare a meno di due elementi molto importanti del suo organico, nello specifico Barberis e Beruatto: «Il primo non sarà con noi a causa di una botta al polpaccio, mentre il secondo ha un problema alla caviglia. Mercato? Stiamo valutando, non voglio parlarne. Vivo il presente e sono concentrato sulla partita di domani: nonostante si veda tutto nero, per me questa squadra ha dei risvolti positivi. Abbiamo dati in crescita e alla lunga se i miglioramenti saranno costanti i risultati arriveranno. Da parte mia ci dev’essere un focus di un certo tipo, per fare il risultato serve la prestazione».

Infine, sul Palermo, l’allenatore dei nerazzurri ha concluso: «Vogliamo andare lì e fare la partita, non vogliamo stare dietro. Il Palermo ha un’impronta ed un potenziale altissimo per fare un campionato di vertice. Sono anche loro in un momento difficile. È una partita importante, sono focalizzato al 100%».