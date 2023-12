Palermo, Corini suona la carica: «Crisi? Solo un periodo di passaggio, vogliamo la vittoria»

«Vedo quel seme che stiamo piantando, sappiamo che viviamo un momento particolare ma abbiamo le qualità per rialzarci». Eugenio Corini lavora sull’aspetto mentale alla vigilia del match che il suo Palermo giocherà contro il Pisa al Barbera (ore 16.15). Ci sono ancora le scorie del pareggio rocambolesco col Parma, ma l’allenatore bresciano è sicuro: «Questa energia deve diventare più qualitativa e intensa, potevamo vincere contro la squadra più forte del campionato che fa un percorso da 4 anni. Secondo me – ha ammesso Corini – ci è mancato coraggio e abbiamo commesso qualche errore, come sulla palla inattiva alla fine. In certe situazioni dobbiamo essere meno superficiali, ma la prestazione difensiva mi è piaciuta e Pigliacelli non ha fatto grandi parate. Quel seme che stiamo piantando io lo vedo e a Parma è stata una gara fondamentale anche se non abbiamo ottenuto i tre punti».

Quella contro il Pisa sarà ormai la 17esima giornata e Corini ha tirato un mini bilancio cercando di smorzare la tensione del momento negativo: «L’inizio è stato molto positivo, abbiamo avuto un picco di risultati importante. Non ci siamo nascosti, vogliamo fare un campionato di vertice ma nelle ultime 8 gare sono mancati i risultati. Possiamo rialzarci tutti insieme, noi vogliamo tornare a vincere e anche i tifosi». Ben 12 gol subiti nelle ultime 8 partite; qualcosa a livello difensivo sta mancando e l’allenatore non trova giustificazioni: «Difensivamente abbiamo un po’ mollato – ha ammesso il bresciano -. L’equilibrio tra le due fasi è fondamentale e in questo momento ci è mancato qualcosa».

Sulle probabili scelte di formazione ha poi detto: «Insigne ha avuto problemi a dormire la notte per un problema alla schiena, non ha i 90 minuti nelle gambe ma potrebbe anche partire dall’inizio. Nedelcearu? Ho una grande considerazione di lui, ma la mia è una scelta tecnica: a destra gioca Lucioni e a sinistra Marconi. In questo momento – ha continuato – devo cercare di consolidare difesa e centrocampo. Non importa chi giocherà, tutti devono prepararsi bene ma a nessuno posso garantire la titolarità, vincere col Pisa sarebbe troppo importante».

Corini non molla e termina con un auspicio: «Sono sicuro che questo è un momento di passaggio, ci riprenderemo. Tutto quello che stiamo facendo adesso deve tradursi in vittoria, credo nei miei ragazzi e in questa gente».

L'elenco dei convocati

Il Palermo ha diramato l’elenco dei convocati per il match col Pisa. Nessuna novità, con Pietro Ceccaroni che, come ampiamente scritto in settimana, resterà in tribuna e non sarà a disposizione. Ecco l’elenco completo: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 13 Kanuric, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 22 Pigliacelli, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 53 Henderson, 80 Coulibaly