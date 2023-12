Palermo-Pisa, i precedenti: l’ultima vittoria dei rosanero 30 anni fa, ma il bilancio sorride ai siciliani

Non tantissimi i precedenti tra Palermo e Pisa. A suo modo, tuttavia, è una partita sentita e intrisa di storia. Tanti gli aneddoti e i particolari di un match che si giocherà per la 35esima volta nell’arco di 90 circa.

In generale, regna molto equilibrio con 12 vittorie dei siciliani, 11 dei toscani e 10 pareggi. Cambia, e di parecchio, lo scenario prestando attenzione alle partita giocate al Renzo Barbera (dove è previsto il fischio d’inizio sabato 16 dicembre alle 16.15). In viale del Fante, sono stati infatti i rosanero a imporsi più volte con ben 8 vittorie, di cui 7 in serie B, contro i soli 2 successi del Pisa e i 6 pareggi.

Negli ultimi 30 anni circa le due squadre si sono però affrontate in due sole occasioni: nella stagione 1993-1994 e nel 2022. Quello di 30 anni fa è anche l’ultimo successo del Palermo in casa contro i nerazzurri, terminò con il risultato di 1-0. Indimenticabile la sfida del 1938, finita invece con il risultato incredibile di 7-3. Un punteggio tennistico con cui i rosanero vendicarono la sconfitta dell’annata precedente per 1-0.

Lo scorso anno, finì 3-3, proprio il punteggio con cui i rosanero hanno chiuso l’ultimo impegno del proprio campionato. Dodici mesi fa il protagonista fu però Salvatore Elia, che oggi indossa la maglia dello Spezia, sempre in serie B. Il giocatore di proprietà dell’Atalanta mise a segno una fantastica doppietta, mentre l’altro gol lo realizzò Di Mariano. Proprio il numero 10 palermitano dovrebbe giocare a destra nel tridente, al posto di Roberto Insigne. Palermo-Pisa, dal primo incrocio della stagione 1936-1937, a oggi. Capitolo 35 della serie.