Palermo, la difesa fa acqua: 12 gol subiti nelle ultime otto partite

Il muro del Palermo è crollato. Contro il Parma, i rosanero hanno subito tre gol come mai era capitato in questa stagione. La retroguardia di Eugenio Corini fa acqua da tutte le parti e l’equilibrio si è ormai perso. I numeri sono impietosi e dicono che la squadra allenata dall’allenatore bresciano ha subito ben 12 gol nelle ultime 8 partite. Due contro Spezia, Lecco e Catanzaro, uno contro Cittadella, Ternana e Sampdoria e ben 3 contro i ducali allenati da Fabio Pecchia. Di questi, ben 7 i siciliani li hanno incassati al Renzo Barbera e 5 in trasferta. In totale, sono 16 le reti incassate dal Palermo, in 16 partite, con la media esatta di un gol subito a gara.

Esattamente come il Parma primo in solitaria in classifica che ha però segnato ben 9 reti in più, 32, contro le 23 dei rosanero. Quella del Palermo resta la terza miglior difesa del campionato insieme a Modena, Parma e Brescia. Meglio invece hanno fatto soltanto Venezia (13) e Como (15). Un dato di cui vantarsi poco visto che nelle ultime 5 partite, soltanto Sudtirol, Feralpisalò e Spezia hanno subito più di Lucioni e compagni: ben 9 gol presi contro gli 8 della squadra di Corini. Un dato, questo, condiviso con Ascoli, Cosenza e Bari (8).

Insomma il reparto arretrato ha perso compattezza e solidità, doti che invece avevano fatto volare il Palermo al secondo posto a inizio campionato. Un problema di attenzione, soprattutto negli ultimi minuti, quando la squadra abbassa la concentrazione e concede troppo agli avversari. Sono infatti già 6 i punti persi dal 90esimo in poi e 4 reti subite nel recupero. Il primo acuto fu quello di Canotto al Barbera, che sancì anche la prima sconfitta in casa, e del campionato; poi la rete di Pandolfi del Cittadella al minuto 97, quindi le reti di Mihaila e Charpentier al 91esimo e al 95esimo. In totale, poi, sono 9 le reti incassate nei secondi tempi, sulle 16 totali in stagione.

Un dato che certifica una squadra quasi dai due volti. Più del 50% dei gol subiti dai rosanero sono arrivati nella seconda frazione. Un dato su cui Eugenio Corini dovrà ancora, e molto, lavorare. A Parma, tutte e tre le reti dei ducali, sono arrivate dopo l’intervallo. L’ultima gara in cui il Palermo non subì gol risale ormai all’8 novembre, e cioè alla gara contro il Brescia (1-0) che corrisponde anche all’ultimo successo stagionale del club di viale del Fante. A Corini spetta l’arduo compito di riavvolgere il nastro, già dal prossimo match contro il Pisa, in programma sabato 16 dicembre al Barbera (ore 16.15).