Parma-Palermo, le formazioni ufficiali: Corini si affida al tridente Di Mariano-Brunori-Di Francesco

Sull’orlo del precipizio il Palermo si aggrappa oggi a Parma, sul campo della capolista, all’unica risorsa che gli rimane: la disperazione. Dopo sette partite inguardabili, dopo un’involuzione che col Catanzaro ha toccato il suo punto più basso a cui Eugenio Corini non è riuscito a trovare rimedi, solo la disperazione può svegliare questa squadra dal suo torpore quasi catatonico. Qualcuno potrà pensare che esageriamo. In fondo siamo a meno di metà campionato. Ma non crediamo di esagerare e lo diciamo oggi che la stagione è tutta da decidere. Il Palermo ha perso in poco più di un mese nove punti rispetto alle prime ed ha otto lunghezze di vantaggio sulla zona play-out. Senza un vero cambio di passo rischia di trovarsi alla sosta di campionato in piena zona retrocessione.

La partita si gioca oggi (domenica 10 dicembre) allo stadio Tardini (inizio ore 16.15). Nessuna sorpresa nell'undici scelto dall'allenatore dei rosanero Eugenio Corini. In avanti Di Mariano e Francesco agiranno ai lati di capitan Brunori, a centrocampo Segre e Coulibaly saranno gli incursori e Gomes il regista, in difesa consueto quartetto dopo l'infortunio di Ceccaroni.

Ecco le formazioni ufficiali

PARMA (4-2-3-1): 1 Chichizola; 26 W. Coulibaly, 15 Del Prato (cap.), 4 Balogh, 77 Di Chiara; 8 Estevez; 27 Hernani; 21 Partipilo, 10 Bernabè, 98 Man; 13 Bonny

In panchina: 22 Turk, 40 Corvi, 3 Osorio, 7 Benedyczak, 9 Charpentier, 14 Ansaldi, 17 Colak, 19 Sohm, 23 Camara, 28 Mihaila, 39 Circati, 64 Cyprien

Allenatore: Pecchia

PALERMO (4-3-3): 1 Pigliacelli, 37 Mateju, 5 Lucioni, 15 Marconi, 3 Lund; 8 Segre, 4 Gomes, 80 M. Coulibaly; 10 Di Mariano, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco

In panchina: 1 Desplanches, 2 Graves, 25 Buttaro, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 6 Stulac, 53 Henderson, 20 Vasic, 30 Valente, 11 Insigne, 7 Mancuso, 27 Soleri

Allenatore: Corini

Arbitro: Massa (Imperia)

Assistenti: Tolfo (Pordenone) – Berti (Prato)

Quarto Ufficiale: Cavaliere (Paola)

VAR: Abbattista (Molfetta)

AVAR: Longo (Paola)