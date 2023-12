Palermo, la delusione di Brunori: «Ma una vittoria non avrebbe risolto i problemi»

Delusione, amarezza; Ciò che traspare nelle parole di Matteo Brunori, capitano del Palermo, dopo il pareggio beffardo al Tardini di Parma (3-3). Due gol bellissimi che non bastano però per far sorridere il numero nove: «Al di là delle due reti, credo che oggi ci sia davvero tanto rammarico per non aver portato tre punti a casa contro un avversario fortissimo. Dobbiamo stare dentro a questo campionato e cercare di risolvere i problemi il prima possibile».

Brunori ha poi guardato in faccia la realtà e analizzato la prestazione: «Sono sincero, non so se la vittoria avrebbe risolto i problemi, ma sicuramente avrebbe dato a noi e ai tifosi un entusiasmo diverso questa settimana e in vista del prossimo match col Pisa.

Al triplice fischio dell’arbitro (il signor Massa di Imperia), la squadra ha ricevuto comunque gli applausi convinti degli oltre 2000 palermitani nel settore ospiti: «C’è grande dispiacere, volevamo regalare loro un risultato diverso. Per come è andata la partita, il pareggio non ci può lasciare contenti». Il Palermo non scaccia via la crisi, ma le prodezze del numero nove rosanero restano. Al minuto 18, il bomber ha anche esultato in modo speciale: «Quella esultanza? Mia moglie è in dolce attesa – ha detto -. Sono molto contento». (Foto di Tullio Puglia)