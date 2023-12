Parma-Palermo a Davide Massa: un arbitro top che ha diretto Napoli-Inter

Fischietto d’elite per Parma-Palermo, il big match della sedicesima giornata di serie B. Ad arbitrare la gara sarà Davide Massa della sezione di Imperia. Proprio domenica scorsa ha diretto Napoli-Inter, la partita di cartello di serie A, non senza qualche polemica.

Nonostante il suo operato sia stato giudicato positivamente dall’Aia, gli vengono contestati il mancato fischio sul fallo (evidente) di Lautaro Martinez su Lobotka, in occasione del primo gol dei nerazzurri, e quello su Osihmen dentro l’area di rigore. Si tratta comunque di un arbitro molto esperto, uno dei migliori in serie A e ormai un’eccezione per la serie B. Nella sua carriera ha collezionato 194 presenze nella massima serie e 57 in B, quella di domenica sarà la 58esima. Un direttore di gara con il giallo molto facile (ne ha estratti ben 282) e che tende a fischiare però pochi rigori, soltanto 20 dal 1997, anno in cui è iniziata la sua carriera. Otto sono stati invece i rossi diretti estratti.

Con il Palermo i precedenti sono soltanto 4, di cui solo uno lontano dal Renzo Barbera. Era il 2016-2017, quando Massa arbitrò Empoli-Palermo, un match che terminò 0-0. Complessivamente, lo score parla di una vittoria, due pareggi e una sola sconfitta. Quando ha arbitrato Massa, i rosanero hanno inoltre segnato 4 gol e ne hanno subiti 3 in totale. Se da una parte si contano su una mano i precedenti con il Palermo, dall’altro Massa e il Parma si sono già visti in 13 occasioni: 9 in serie A, 3 in B e una volta in Coppa Italia. Lo score per i ducali non è assolutamente positivo visto che hanno raccolto soltanto 2 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. Domenica sarà ancora Parma-Palermo, con un arbitro di…lusso.