Le avversarie vincono, il Palermo precipita in classifica: i rosanero adesso sono ottavi

Ora la sconfitta del Palermo in casa contro il Catanzaro è ancora più pesante. Con i successi di Modena e Cittadella ai danni di Reggiana e Feralpisaló, i rosanero sono scivolati infatti all’ottavo posto in classifica. Per il momento, non c’è il rischio che la squadra di Corini venga ulteriormente scavalcata visto che il Cosenza ha perso al Marulla contro la Ternana per 1-3, e il Bari a Lecco avrà la possibilità di portarsi soltanto a meno tre scavalcando proprio i calabresi.

Tra le concorrenti che sono davanti ai rosanero in classifica solo la Cremonese, per il momento, non ha sfruttato il passo falso dei siciliani pareggiando 0-0 a Pisa, in uno stadio deserto per la protesta dei sostenitori nerazzuri. Occasione ghiotta, invece, per il Como di Fabregas, che vincendo a Bolzano contro il Sudtirol domani alle 16.15 potrebbe portarsi al terzo posto in solitaria.

Il Palermo, quindi, al momento è distante tre punti dal terzo posto (che potrebbero diventare quattro in caso di successo del Como) e a meno sette dal secondo occupato dal Parma che sta pareggiando a La Spezia (fine primo tempo). In caso di vittoria i ducali aggancerebbero il Venezia primo in classifica e vincente oggi pomeriggio contro l’Ascoli per 3-1. La vetta, se i risultati non sorridessero ai rosanero, posto che il Palermo guardi davvero ancora al primo posto, sarebbe distante ben nove punti, così come la seconda posizione. Le ultime sei partite senza vittorie, con 4 sconfitte e due pareggi, dovevano per forza incidere prima o poi sulla classifica. Oggi i siciliani pagano a caro prezzo le conseguenze della crisi.