Palermo, al Renzo Barbera un solo successo per il Catanzaro: sarà miglior difesa contro il secondo miglior attacco

Al Renzo Barbera di Palermo il Catanzaro ha vinto soltanto una volta in campionato. L’ultimo confronto in terra siciliana risale al 21 febbraio del 2021, in serie C. Fu anche l’unico successo per i giallorossi dalle parti di viale del Fante (1-2).

In generale, le due squadre si sono affrontate 48 volte in gare ufficiali e il bilancio è favorevole ai calabresi con 16 vittorie contro le 15 dei rosanero. I pareggi, sono stati invece ben 17. Al Renzo Barbera, invece, i giallorossi hanno perso in 10 occasioni e pareggiato in nove; una sola la vittoria.

L’ultima volta che le due squadre si affrontarono fu nel 2022, allo stadio Ceravolo terminò 0-0 e si giocava in Lega Pro. La prima volta in assoluto è invece del 1936, quando finì 1-1 al Militare.

Testa a testa tra due squadre che hanno gli stessi punti in classifica ma un duello anche tra allenatori. In 4 precedenti, infatti, Corini non ha mai perso contro Vivarini in cadetteria. Sono 3 i pareggi (Ascoli-Brescia 1-1, Novara-Empoli 1-1 e Lecce-Virtus Entella 0-0) e uno il successo per il bresciano, proprio alla guida del Brescia in serie B (Brescia-Ascoli 1-0). Per l’allenatore nativo di Ari mai una vittoria nemmeno con il Palermo, contro cui ha perso 2 volte (3-0 e 1-2 alla guida dell’Ascoli) e pareggiato altrettante (0-0 col Catanzaro e 3-3 con l’Empoli).

Un percorso pressoché uguale quello di Palermo e Catanzaro, che si affronteranno venerdì sera (domani, 1 dicembre) al Barbera alle 20.30. Sette vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte per entrambe le squadre, che hanno gli stessi punti in classifica (24). La miglior difesa con 11 gol subiti e il quarto attacco con 19 reti realizzate da un lato (Palermo), contro il secondo miglior attacco con 22 gol segnati e la quinta difesa più battuta del nostro campionato con 18 reti incassate dall’altro (Catanzaro).

Due punti nelle ultime 5 partite per il Palermo, 6 per gli uomini di Vivarini che hanno vinto il derby con il Cosenza nell’ultimo turno. Prima del successo contro i “lupi” i giallorossi erano però reduci da ben tre ko consecutivi contro Como, Modena e Venezia. Un match con tanti temi addosso e un grande equilibrio (almeno nei numeri). Non resta che dare la parola al campo.