Attesi 19mila spettatori per Palermo-Catanzaro: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

Un solo risultato a disposizione per il Palermo. Contro il Catanzaro serve tornare a vincere per riprendere il cammino verso le zone altissime della classifica. La vittoria manca dall’8 novembre scorso, quando i rosanero si imposero per 1-0 ai danni del Brescia nel recupero della seconda giornata. Nelle ultime 5 gare disputate, sono arrivate però tre sconfitte e due pareggi che ha hanno fatto scivolare i siciliani in quinta posizione a quota 24 punti. Appaiati con i rosanero in classifica c’è proprio la squadra di Vincenzo Vivarini, neopromossa dalla serie C.

Al Barbera l’entusiasmo non è dei migliori dopo gli ultimi risultati deludenti, e non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Sono infatti attesi meno di 19.000 spettatori. Da casa, il match sarà però visibile in diversi modi e la copertura televisiva è ampia. Dove sarà possibile guardare il match tra Palermo e Catanzaro? Sarà disponibile in diretta tv sia su Dazn che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma.

Si potrà seguire l’evento in diretta streaming su Dazn tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone, anche dall'estero, all'interno dei Paesi dell'Unione Europea e negli stati dove l'app Dazn è presente al di fuori dell'Ue, ovvero Brasile, Giappone, Svizzera, Regno Unito e Canada. L'alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o Now Tv. Sul web la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito www.gds.it e su Tgs dove da quest'anno il collegamento avviene come di consueto 15 minuti prima del fischio arbitrale, un pre-gara durante il quale verranno mostrate le immagini dallo stadio e l'arrivo dei tifosi che man mano riempiranno l’impianto. Altra novità stagionale riguarda il collegamento su Rgs: Studio Stadio va in onda, oltre che su Tgs, anche sull'emittente radiofonica. Dalle 20 la precedenza verrà data alle notizie che giungono dallo stadio Barbera e a far da collante tra uno spazio e un altro ci sarà la musica di Radiogiornale di Sicilia. Nel post partita spazio ai commenti, all'analisi del risultato e alle interviste a Corini e ai giocatori rosanero.