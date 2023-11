Ternana-Palermo, le formazioni ufficiali: Corini sceglie Mancuso e Di Mariano al fianco di Brunori

Queste le formazioni ufficiali della gara Ternana-Palermo, valevole per la 14esima giornata di Serie B. La gara si giocato allo stadio Liberati, calcio d'inizio alle 16.15.

In avanti l'allenatore del Palermo Eugenio Corini sceglie Di Mariano (nella foto) e Mancuso al fianco di Brunori. Indisponibili Di Francesco, Insigne e Soleri: l'unico ricambio in avanti è Valente. A centrocampo confermato il trio Coulibaly-Stulac-Gomes. Bisognerà verificare la posizione in campo del numero 80. In difesa a sinistra la scelta è caduta su Lund, mentre al posto dell'infortunato Ceccaroni continua a giocare Marconi.

La Ternana schiera in avanti la coppia Distefano-Raimondo e dietro le punto l'ex rosanero Falletti. In panchina Favilli. Nel 3-4-1-2 di Breda i posti di esterno saranno occupati da Casasola e da un altro ex, il laterale sinistro Corrado. L'altro ex Palermo (e Trapani) Luperini parte dalla panchina.

TERNANA (3-4-1-2): 1 Iannarilli: 23 Diakitè, 19 Capuano, 44 Lucchesi; 15 Casasola, 8 De Boer, 25 Labojko, 91 Corrado; 10 Falletti (cap.); 9 Raimondo, 28 Distefano

A disposizione: 18 Vitali, 77 Brazao, 3 Celli, 4 Sorensen, 13 Mantovani, 17 Favilli, 24 Viviani, 27 Favasuli, 65 Dionisi, 66 Pyythia, 71 Luperini, 73 Marginean

Allenatore: Breda

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 15 Marconi, 3 Lund; 80 Coulibaly, 6 Stulac, 4 Gomes; 7 Mancuso, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano

A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 8 Segre, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 30 Valente, 31 Aurelio, 53 Henderson

Allenatore: Corini

Arbitro: Rutella (Enna)

Assistenti: Pagliardini (Arezzo) – Votta (Moliterno)

Quarto Ufficiale: Allegretta (Molfetta)

VAR: Marini (Roma 1)

AVAR: Manganiello (Pinerolo)