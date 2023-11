Palermo, Lucioni vede il bicchiere mezzo pieno: «Mi è piaciuta la reazione, c’è stata una risposta»

«C’è stata una bella risposta, di positivo prendo la prestazione». Non si perde d’animo Fabio Lucioni, difensore del Palermo, dopo il pareggio per 1-1 contro la Ternana. Per l’Ex Frosinone la reazione c’è stata: «Nessuno si è mai tirato indietro e abbiamo cercato il risultato. Questo è un punto dal quale bisogna ripartire. Abbiamo cercato di imporre il nostro gioco. Adesso serve continuare a lavorare. Se pensiamo che in una settimana si risolvono i problemi non è assolutamente così».

Per l’esperto centrale la prestazione poteva essere migliore, ma questa dipende anche dagli avversari in campo: «Se troviamo un avversario che si chiude è più difficile, in campo c’è anche l’altra squadra e anche da questo dipende il nostro rendimento».

Il difensore ternano, autore del gol del momentaneo 0-1 e uno dei migliori tra i rosanero, ha analizzato poi più nel dettaglio la sfida: «Ci siamo abbassati un po' e abbiamo perso le misure nel secondo tempo. Credo che la Ternana sia partita più forte di noi, siamo stati bravi a tenere la palla e portare da una parte all'altra la manovra. Dovevamo creare più occasioni». Si può perdere e vincere con tutti, una legge del campionato di Serie B: «Non esiste alcuna gara scontata, c’è da combattere e sudare, dobbiamo mostrare quella voglia che c’è sempre stata all’inizio della stagione. Questo punto – ha concluso – non lo butto comunque via».

Nella foto di Tullio Puglia Fabio Lucioni sovrasta un avversario