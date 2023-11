Il Catanzaro batte il Cosenza e aggancia i rosa al quarto posto

Il decollo del Catanzaro, la frenata del Cosenza. Un derby bellissimo deciso dai gemelli del gol giallorosso: Iemmello e Biasci, chi se non loro? Quelli che più di tutti hanno firmato una promozione da record e innestato la ripartenza della squadra di Vivarini dopo tre ko di fila. Un graffio per tempo in una serata di gloria. Con i tre punti incassati i calabresi agganciano i rosa al quarto posto.

I risultati della 14ª giornata

Bari-Venezia 0-3, Cittadella- Südtirol 2-1, Como-Feralpisalò 2-1, Cremonese-Lecco 1-0, Parma-Modena 1-1, Reggiana-Ascoli 1-1, Pisa-Brescia 1-1, Catanzaro-Cosenza 2-0, Ternana-Palermo 1-1

La classifica

Parma e Venezia 30; Cremonese 25; Palermo, Catanzaro e Como 24; Modena 23; Cittadella 22; Cosenza 19; Bari 18; Pisa 17; Südtirol, Sampdoria* e Reggiana 16; Brescia 14; Ascoli 13; Lecco 12; Spezia 10; Ternana 8; Feralpisalò 7

* 2 punti di penalizzazione