Ternana-Palermo, le probabili formazioni: dubbi a centrocampo, Valente si candida dal primo

A Terni il Palermo con diverse defezioni. Non ci saranno per infortunio Di Francesco, Ceccaroni, Vasic, Insigne e Soleri. Quest’ultimo si è aggiunto all’ultimo minuto nella lunga lista di infortunati per un risentimento all’addutore lungo sinistro. Eugenio Corini è chiamato quindi a delle scelte quasi obbligate in alcuni reparti.

Il modulo sarà il 4-3-3 dopo il 4-2-3-1 provato contro Brescia e Cittadella. In porta giocherà Pigliacelli, in difesa Lucioni e Marconi saranno ancora i centrali mentre a sinistra giocherà Lund e a destra Mateju. Il danese-americano è ancora favorito sulla corsia di sinistra su Giuseppe Aurelio, anche se non sono escluse soprese. A centrocampo l’unico certo di giocare è Mamadou Coulibaly, imprescindibile nelle ultime partite in cui è stato il migliore in campo per distacco. In cabina di regia è ballottaggio tra Stulac e Gomes anche se l’ex Manchester City è leggermente favorito. A sinistra, nel ruolo di mezzala, sarà ballottaggio tra Segre ed Henderson con quest’ultimo in vantaggio per scendere in campo dal primo minuto. In attacco, l’unico certo di giocare è il capitano Matteo Brunori. Sugli esterni, Valente dovrebbe giocare a destra e Di Mariano a sinistra.

Se Corini dovesse però optare per la soluzione Mancuso, allora il numero 10 giocherebbe a destra e l’ex Como a sinistra proprio al posto di Valente. Quest’ultimo dovrebbe però iniziare il match. Come detto, non ci sarà Edoardo Soleri, costretto ai box per in un infortunio muscolare. La Ternana di Breda dovrebbe invece fare affidamento al 3-4-1-2 con due ex rosanero in campo dall’inizio. Si tratta di Gregorio Luperini e Cesar Falletti. Più certo di giocare il secondo rispetto al primo, alle spalle della coppia d’attacco formata da Favilli e Raimondo. In difesa, un solo ballottaggio tra Lucchesi e Raimondo. Ecco le probabili formazioni di Ternana e Palermo:

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Capuano, Sorensen, Diakite; Corrado, Luperini, Pyyhtia, Casasola; Falletti; Favilli, Raimondo. Allenatore: Roberto Breda.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Gomes (Stulac), Segre (Henderson); Valente, Brunori, Di Mariano (Mancuso). Allenatore: Eugenio Corini