Palermo a Terni, Casasola pericolo numero uno: va a caccia del terzo gol contro i rosanero

Gli occhi su Tiago Casasola della Ternana, che contro il Palermo cerca la terza rete del suo campionato e la terza anche contro i siciliani. Quando vede il rosanero si esalta, come lo scorso anno con la maglia del Perugia e 4 anni fa con la casacca della Salernitana al Renzo Barbera.

Lo scorso anno l'ex Trapani al Curi realizzò la rete del momentaneo 0-2 al minuto sette. Era la prima partita del 2023 e del girone di ritorno. I rosanero, grazie alla rete di Marconi sul finire del primo tempo, trovarono le giuste energie per ristabilire la parità dopo il 3-1 della prima frazione.

Quasi a chiudere un cerchio, Casasola troverà per la sua strada di nuovo il Palermo, la squadra con cui l’anno solare si era aperto. Il club siciliano gli porta fortuna e ora il 28enne argentino crede in un record: segnare per tre volte contro la stessa squadra. Qualcosa che non gli è mai riuscito prima d’ora.

Con la maglia del Perugia punì il Palermo per la seconda volta nella sua carriera, la prima risale invece al 2019, quando giocava nella Salernitana. Anche in quel caso, scherzo del destino, era la prima giornata del girone di ritorno e del nuovo anno dopo la sosta natalizia. Dopo il vantaggio iniziale di Mato Jajalo e il pareggio firmato Anderson per i campani, fu un destro chirurgico di Casasola a gelare il Renzo Barbera al minuto 93 per l’1-2 finale.

Allo stadio scese giù una pioggia di fischi, anche se il peggio doveva ancora arrivare visto che quello fu anche l’anno del fallimento del club. Punto fermo della Ternana, incursore e mezzala di inserimento, ha già segnato due gol in questa stagione. L’ultimo contro lo Spezia prima della pausa per le nazionali.

Nelle ultime stagioni, è stato il giocatore che ha segnato più reti nel suo ruolo, ben 11. Il vizio del gol è sempre stato un suo tratto distintivo: lo scorso anno ne ha segnati ben 9 in 35 presenze, mettendo a segno anche 4 assist. Per 11 volte è sceso in campo dall’inizio mentre in una sola occasione è entrato dalla panchina in questa stagione. La Ternana si affida al suo score contro i siciliani per risalire la classifica. I difensori del Palermo, dovranno avere invece un occhio di riguardo nei suoi confronti.