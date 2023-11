Palermo, Brunori toccherà quota 100 presenze contro la Ternana

Da Palermo-Latina del 29 agosto 2021, a Ternana-Palermo del 26 novembre 2023. A Terni, allo stadio Libero Liberati, Matteo Brunori giocherà la partita numero 100 con la maglia rosanero. Un traguardo importante per l’attaccante italo-brasiliano, che arrivò tre anni fa in prestito dalla Juventus. Dallo scorso anno, il capitano è però di proprietà del club di viale del Fante avendo firmato prima un contratto fino al 2026 e prolungandolo qualche mese più tardi fino al 2027. Un totale di 7.973 minuti con la stessa maglia addosso, una storia destinata a continuare. Dal primo gol in serie C contro il Monterosi, in trasferta, alla prima gioia davanti i propri tifosi nel turno infrasettimanale contro il Campobasso.

Alti e bassi come in ogni storia d’amore, e momenti che resteranno per sempre dentro la sua memoria. Come la rete segnata al Padova su calcio di rigore che consegnò ai siciliani la promozione in serie B quattro anni dopo il fallimento della società. Una stagione straordinaria nella quale fu capace di essere l’attaccante italiano più prolifico dell’annata 2021-2022 davanti ad un certo Ciro Immobile, e di superare alieni del calibro di Benzema e Lewandoski (anche se solo per alcune settimane). Ventotto gol tra campionato, di cui 4 pesantissimi ai playoff di lega pro. In serie B, Brunori ha continuato ad essere un assoluto punto fermo della squadra. Lo scorso anno ha segnato ben 20 gol tra campionato e Coppa Italia in 38 presenze. E nel match contro la Reggina del 3 settembre 2022, ha indossato anche la fascia da capitano per la prima volta da quando è arrivato in Sicilia. In serie B il nono posto gli ha lasciato l’amaro in bocca; fu lui a parlare dopo la gara con il Brescia in sala stampa, mettendoci la faccia come al solito e promettendo un futuro migliore.

Ora il suo Palermo ha come unico obiettivo la promozione in serie A. La stagione in corso è poco meno prolifica dal punto di vista realizzativo rispetto alla scorsa, ma la leadershipe il senso di responsabilità sono al contrario aumentati. Uomo spogliatoio e capitano, con la tripletta realizzata a Venezia ha anche superato Luca Toni nella classica hall time dei marcatori rosanero. Con la rete segnata su calcio di rigore contro il Lecco, ha poi eguagliato Vernazza portandosi al secondo posto dietro al solo Fabrizio Miccoli (che di gol ne ha segnati 81 dal 2007 al 2013). Cento volte in maglia rosa, 53 gol e 7.973 minuti giocati. A Terni non può essere una giornata come le altre.