Il City Group 94,94 per cento del Palermo, la quota di Mirri scende al 5%

Il City Football Group ha immesso nel Palermo, nel corso della stagione attuale e di quella passata, risorse considerevoli, una parte delle quali destinate alla Palermo Calcio Real Estate Srl, società - al 100% di proprietà del Palermo - con la quale il club di viale del Fante gestisce il centro sportivo di Torretta, dove sono ancora in corso i lavori di completamento della struttura, ma con la squadra che dall’inizio di questa stagione ha già la possibilità di lavorare e allenarsi nel migliore dei modi con due campi a disposizione e degli ampi spazi, tra palestra, spogliatoi e club house. Parte degli investimenti saranno destinati al mercato per rafforzare la quadra.

In ragione di questa immissione di capitali da parte del City Football Group le quote del presidente, Dario Mirri, sono scese dal 19,75% al 5%. Il City Football Group, quindi, allo stato attuale risulta avere una percentuale ancor più alta di quella con la quale era arrivato in Sicilia nel luglio dello scorso anno, quando possedeva l’80% delle quote. Adesso, infatti, detiene addirittura il 94,94%. Nulla cambia sul piano operativo della società, considerato che la holding inglese (City Football Group Midco Limited) era già azionista di maggioranza del club rosanero. In mezzo anche Amici Rosanero che detiene lo 0,06%, con un peso previsto da statuto - in sede di voto - del 10%.

(Nella foto Soriano e Mirri)

Un servizio completo di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia in edicola oggi