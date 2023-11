Palermo, a Terni solo due vittorie in 25 incontri: i precedenti sfavorevoli ai rosa

Il Palermo ricomincia da Terni. Contro la Ternana del nuovo allenatore Roberto Breda la squadra di Eugenio Corini vuole riprendere il cammino verso la promozione in serie A. Dopo le deludenti prestazioni dell’ultimo mese, non esiste altro risultato utile al di fuori della vittoria.

Ma non sarà facile contro una avversario che storicamente è molto ostico per i rosanero, che al Libero Liberati hanno vinto soltanto 2 volte in 24 incontri. Domenica, alle ore 16.15, andrà in scena il duello numero 25. Lo scorso anno la squadra allora allenata da Lucarelli (esonerato poco più di due settimane fa, ora al Catania in serie C) vinse per 3-0 facendo sprofondare i siciliani al penultimo posto della classifica. Fu uno dei momenti più bui dello scorso campionato. In generale, la tradizione è sfavorevole al club di viale del Fante, che ha perso per ben 13 volte in Umbria mentre ha pareggiato in 9 occasioni.

Tanti incontri tra le due squadre, soprattutto in serie B, dove il match si è disputato in ben 16 occasioni, mentre per 5 volte Palermo e Ternana si sfidarono in serie C. Una volta sola in A nella stagione 1972-73 e una in Coppa Italia tra il 1940 e il 1941. L’ultima vittoria del Palermo in terra umbra risale alla stagione 2017-2018: terminò 2-3 con la doppietta di La Gumina ad indirizzare subito la gara. Tre anni prima, invece, era stata una doppietta di Belotti a stendere le Fere. L’attuale attaccante della Roma faceva coppia, ai tempi, con Paulo Dybala (anche lui con i giallorossi da un anno). Anche se i precedenti spostano l’ago della bilancia in favore della Ternana, gli ultimi 20 raccontano di sole due vittorie per i padroni di casa, nel 2001 (2-0) e nel 2022 (3-0). Poi Ben 2 pareggi e 2 vittorie dei rosanero. A Terni con tanta voglia di riscatto, contro i penultimi della serie B.