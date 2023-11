Palermo, Brunori al gran galà del calcio: premiato come miglior attaccante della scorsa Serie B

Matteo Brunori, capitano del Palermo, sarà premiato come miglior attaccante della scorsa Serie B. Il 21 novembre, al Gran Galà del calcio che si terrà al Saint Joseph Resort di Salerno, il numero 9 riceverà l’importante riconoscimento. Una stagione trionfale per lui, la prima in serie cadetta con la maglia rosanero: ben 20 sono stati i gol realizzati, di cui 3 in Coppa Italia e 17 in campionato, in 38 presenze totali. Quest’anno i dati parlano di un andamento diverso con soli 4 gol in 14 partite giocate in tutte le competizioni, insieme ad un assist.

Chissà che il premio però non gli possa dare la giusta carica per ripartire più forte di prima. Quattro gol di cui tre in una sola partita, contro il Venezia. Una tripletta che consentì ai rosanero di vincere 1-3 contro la squadra di Vanoli e a lui di superare Luca Toni nella classifica Hall Time dei marcatori del club. Con la rete realizzata al Renzo Barbera, su calcio di rigore contro il Lecco, il capitano con la maglia numero 9 ha invece raggiunto Ghito Vernazza a quota 53 gol.

Adesso davanti c’è solo Fabrizio Miccoli, che di reti ne ha segnate ben 81. Al Gran Galà del calcio, non sarà premiato però soltanto l’attaccante italo-brasiliano. Anche il club riceverà una targa come migliore gestione social di tutta la Serie B. La cerimonia inizierà alle ore 18.