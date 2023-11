Palermo, Corini: «Voglio tornare ad esultare con i tifosi. Conferma? Mi sento supportato»

«Vogliamo tornare quelli di inizio stagione, sento dentro di me la delusione dei tifosi». Eugenio Corini analizza il momento del suo Palermo ai microfoni di Sky Sport, spiegando la ricetta per tornare ad essere la squadra delle prime partite: «Cerco di stimolare continuamente i giocatori, usando modalità diverse perché non tutti hanno bisogno degli stessi stimoli, ma sanno che possono fare meglio. - continua ancora il tecnico - Nelle ultime gare abbiamo commesso errori che ci hanno penalizzato e stiamo lavorando per risolverli e poter affrontare questo campionato, che come diciamo sempre è molto complicato, da protagonisti».

Nonostante le tre sconfitte nelle ultime 4 partite, la proprietà ha deciso di rinnovare la fiducia all’allenatore bresciano: «Mi sento rispettato dalla dirigenza, vengo valutato per il lavoro settimanale e ricevere questo tipo di supporto per me è molto importante. Come non ci siamo esaltati a inizio stagione, non dobbiamo deprimerci ora – ha ribadito Corini -. Questa piazza ha voglia di salire in alto e noi dobbiamo fare il massimo per riportarla dove merita. Sento l’appoggio di squadra e proprietà e voglio tornare a esultare con i nostri tifosi».

Ex capitano del Palermo, in rosanero ben 146 presenze, 27 gol e 33 assist. Corini conosce bene ogni sfumatura del club: «Sono legato a questa città, conosco la responsabilità che ho nei suoi confronti e conosco la passione della piazza. Abbiamo tutti la volontà di farlo e vogliamo presentarci alla ripresa con la giusta motivazione per risalire».