Palermo, al via i lavori straordinari di manutenzione del Barbera: tutto pronto per l'1 dicembre

Al via i lavori di manutenzione straordinaria allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Dopo le lamentele dell'ultimo periodo, le tante segnalazioni da parte dei tifosi a causa delle pessime condizioni dei servizi igienici, di calcinacci che cadono nelle curve e della pioggia che filtra dalla copertura della tribuna, finendo sui seggiolini dei tifosi (come si vede nella foto scattata domenica scorsa in occasione di Palermo-Cittadella, ecco che la società ha deciso di intervenire.

Visto che ci sarà la sosta in campionato e alla ripresa i rosanero saranno impegnati fuori casa contro la Ternana, ecco che il Palermo ha deciso di approfittare dei prossimi giorni per realizzare una manutenzione straordinaria. I tifosi, infatti, torneranno al Barbera il prossimo 1 dicembre in occasione di Palermo-Catanzaro e per quella data dovranno essere conclusi i lavori. Si sta intervenendo per ristrutturare i bagni della tribuna, per risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua, cercando di di impermeabilizzare la copertura. Inoltre, già da qualche settimana, si sta lavorando per eliminare il pericolo calcinacci in diverse zone dello stadio.

Gli interventi, malgrado siano di competenza del Comune, sono realizzati dalla società. La convenzione stabilisce che il City group ha il diritto di chiedere uno ‘sconto’ sul canone annuo rispetto alla cifra dei lavori.