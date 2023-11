«Se veramente ami questi colori, tirati fuori»: il duro messaggio della curva nord per Corini

«La corda si è spezzata». Inizia così il messaggio pieno di rabbia della curva nord dopo la sconfitta contro il Cittadella, mentre uno striscione è stato appeso fuori dallo stadio: «Se veramente ami questi colori è arrivata l’ora di tirarti fuori». Il tifo più caldo del Palermo ha analizzato ció che non va: «È inammissibile fare 0 tiri in porta, evidentemente c’è qualcosa che non va», si legge nel post pubblicato sulla propria pagina Instagram. Un ultimo mese da dimenticare quello del Palermo, con tre sconfitte nelle ultime 4 partite, di cui 2 in casa: «Se si vuole andare in serie A la strada non è questa. Abbiamo cercato di mantenere la calma e continuato a sostenere la squadra ma dopo la partita di ieri la pazienza è finita, non si può più aspettare».

La squadra è in terza posizione e ha la miglior difesa del campionato, ma ai tifosi importa poco. Non si riescono a digerire, evidentemente, le prestazioni più che i risultati (anche questi negativi nell’ultimo mese): «Quello che preoccupa è il gioco», si legge sui social del gruppo ultras.

«Ad oggi, questa squadra non è capace di stare tra le prime due posizioni e se è vero che il club è espressione del suo allenatore, allora Corini è inadatto nonostante il terzo posto». Il lungo messaggio si conclude poi senza appello: «La frattura con la città è ormai insanabile». Il Palermo tornerà in campo il 26 novembre, per il match in trasferta contro la Ternana. Il club umbro ha esonerato solo una settimana fa Lucarelli e ha ottenuto il primo pareggio con Breda in panchina (2-2), contro lo Spezia. Sarà una gara tutt’altro che semplice.