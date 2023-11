Palermo-Cittadella 0-1: decide un gol di Pandolfi nei minuti di recupero, la gara minuto per minuto

45' Palermo vicinissimo al gol

Sfuma di un soffio una grande occasione per il Palermo. Il tiro di Insigne da dentro area viene toccato da un difensore e si impenna, diventando un assist per Coulibaly, che di testa anticipa il portiere e tenta di andare in gol con un pallonetto. Niente da fare, la palla sorvola la traversa: è l'unica vera palla gol del Palermo in tutto il primo tempo. Squadre negli spogliatoi, niente recupero