«Corini vattene via», dopo il ko col Cittadella i tifosi contestano il Palermo

La sconfitta per 0-1 rimediata allo scadere al Barbera con il Cittadella e i recenti risultati deludenti della squadra - comunque al terzo posto in classifica - hanno fatto infuriare i tifosi del Palermo.

Al termine della gara i supporter rosanero, circa 200, hanno iniziato a inveire contro Corini e la squadra. «Corini vattene via», «Noi vogliamo gente che lotta», «Meritiamo di più» e «Rispettate i nostri colori», alcuni dei cori lanciati all'ingresso del piazzale antistante lo stadio. Contestazioni che erano già iniziate al termine della partita: la Curva Nord aveva fischiato la squadra invocando le dimissioni del tecnico.

Il Palermo nelle ultime cinque gare, di cui quattro in casa, ha raccolto solamente quattro punti, frutto di un pari al 104' contro lo Spezia e la vittoria di misura per 1-0 nel recupero con il Brescia. Poi le sconfitte interne con Lecco e proprio con il Cittadella, con in mezzo il ko del Ferraris con la Sampdoria.