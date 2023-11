Palermo, lesione al bicipite femorale per Ceccaroni: potrebbe rientrare dopo la sosta

Si ferma Pietro Ceccaroni. Il difensore centrale del Palermo era uscito al 23esimo della sfida vinta dai rosanero, al Barbera, contro il Brescia. Al suo posto era entrato Marconi. Oggi, sabato 11 novembre, il calciatore si è sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato la fisioterapia e il percorso di recupero adeguati.

Una tegola importante per Eugenio Corini, che aveva sempre utilizzato il suo muro difensivo nella linea a quattro insieme a Fabio Lucioni. Il giocatore salterà certamente la sfida con il Cittadella ma potrebbe rientrare dopo la sosta per la trasferta contro la Ternana in programma il 26 novembre. Al suo posto si scalda Marconi, che contro il Brescia ha già giocato 75 minuti di qualità.

«Lo stimo molto», aveva detto Corini nella conferenza stampa post vittoria contro i lombardi: «Ha sempre lavorato senza mai lamentarsi, faccio affidamento su di lui al cento per cento». Domani giocherà titolare al fianco di Lucioni. Si sfrutterà la sosta per recuperare al meglio Ceccaroni e anche Federico Di Francesco, sempre alle prese con la lesione al soleo. Entrambi, sono fuori dalla lista dei convocati diramati sul sito ufficiale del club per il match di domani (ore 16.15). Di seguito l’elenco completo: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 13 Kanuric, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 22 Pigliacelli, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju, 53 Henderson, 80 Coulibaly.