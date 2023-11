Palermo-Cittadella, Corini: «Le critiche non mi interessano, Insigne fuori per scelta tecnica»

«Il Cittadella gioca con un 4-3-1-2 molto aggressivo. È una squadra che non muore mai, è questo che ho sottolineato ai miei giocatori». Guai ad abbassare la guardia. Eugenio Corini, allenatore del Palermo, tiene altissima la tensione alla vigilia del match contro il Cittadella. «Sappiamo – ha aggiunto – che affrontiamo uno degli avversari più complicati della Serie B e veniamo da un carico di energia importante dopo la gara contro il Brescia. Obiettivo? Mi aspetto continuità e voglia».

L’allenatore bresciano ha poi dato indicazioni sulle possibili scelte di formazione: «Segre è rientrato dopo il Brescia, l’abbiamo recuperato ed è importante. Siamo vicini a una sosta e dobbiamo prendere le energie che ci sono da tutti. Farò valutazioni dal punto di vista tecnico/tattico, non c’è preclusione nei confronti di nessuno. Coulibaly? Col Brescia è stato un rischio calcolato, ha fatto un prestazione molto intensa, rifletterò se schierarlo dal primo minuto. Lo tengo in grande considerazione. Di Mariano è dentro le mie valutazioni, contro il Brescia appena entrato ha messo una bella palla per Soleri e sta bene. Ha potenzialità di poter giocare dall’inizio».

Contro il Brescia, Corini non sarà in panchina per effetto del secondo giallo rimediato col Brescia. Al suo posto il vice Lanna: «Lo conosco da una vita, è una persona straordinaria e ha tutte le qualità per poter fare il primo allenatore in prima». Un mestiere difficile quello dell’allenatore, ancor di più a Palermo: «Le critiche? Per gran parte non m’interessa – ha ammesso Corini -. Forse non riesco a farmi capire. Sono una persona onesta e sono molto chiaro. Sarò sempre me stesso, non mi faccio condizionare». Ogni volta che il Palermo è andato in vantaggio non ha mai perso in questo campionato, uno scenario che Corini ha ammesso di volere anche contro il Cittadella: «Vogliamo segnare il primo gol e poi consolidare il risultato. Henderson e Insigne fuori? Non punisco nessuno, sono scelte tecniche».