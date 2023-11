Palermo porta fortuna a Lund: da titolare in rosanero alla nuova convocazione in nazionale Usa

Periodo magico per Kristoffer Lund. Il difensore del Palermo è stato convocato in nazionale Usa, per le gare della Concacaf Nations League contro Trinidad & Tobago in programma giorno 16 e 20 novembre. A renderlo noto è stato lo stesso club rosanero tramite una storia su Instagram.

Per il danese, con doppio passaporto, si tratta della terza convocazione con gli Usa, tutte collezionate da quando veste la maglia del Palermo. Lund è nato a Kerteminde, in Danimarca, nazione che ha rappresentato per tutta la trafila delle giovanili. La madre è però statunitense e questo permette al calciatore di avere il doppio passaporto. Il difensore conta già tre presenze nella nazionale degli Usa: ha debuttato a settembre contro Uzbekistan, poi ha giocato ad ottobre da titolare con Oman e Ghana.

Ormai titolare sulla fascia sinistra di Corini, il terzino sinistro ex Hacken, arrivato con un po' di scetticismo, è divenuto un beniamino dei tifosi rosanero. Titolare ormai da sette partite di fila, Corini lo considera un elemento imprescindibile della rosa. Ha collezionato, fin qui, 10 presenze di cui 8 da titolare e 2 da subentrato.

I tifosi si sono innamorati del terzino e lui di Palermo, basta vedere cosa ha fatto mercoledì sera al termine della partita vinta 1-0 contro il Brescia. Dopo che la squadra ha festeggiato la vittoria sotto la curva Nord, lui è stato l'unico che è rimasto in campo a ballare sulle note di Freed from desire e l'ultimo ad uscire dal campo tra gli applausi degli spettatori. Un gesto molto apprezzato dalla tifoseria.