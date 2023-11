Il Venezia batte 2-1 il Catanzaro e allunga sul Palermo: in gol Pohjanpalo e Johnsen

Il Venezia batte il Catanzaro e allunga sul Palermo (+4 adesso), impegnato domenica contro il Cittadella. Nell’anticipo della 13esima giornata di Serie B, il Venezia ha battuto 2-1 il Catanzaro in casa. Di Pohjanpalo (25' su rigore) e Johnsen (45'+1) le reti dei padroni di casa, di Ghion (40') quella degli ospiti. Il Venezia ha giocato gli ultimi minuti della gara in dieci uomini per l'espulsione di Bjarkason.

Con questo gol Pophjanpalo (nella foto contro il Palermo) sale a quota 4 nella classifica dei marcatori, raggiungendo un gruppetto di giocatori, del quale fa parte anche Brunori.