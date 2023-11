Il Palermo entra nel network Eca, cos'è e quali sono i vantaggi per la società rosanero

Il Palermo sempre più europeo. Da oggi il club di viale del Fante entra come partner nel network Eca (Europen Club Association), l’unico organismo indipendente per i club di calcio a livello europeo riconosciuto ufficialmente dalla Uefa e dalla Fifa. Si tratta di un ulteriore e prestigioso passo avanti nel percorso di crescita de Palermo, in un'ottica adesso anche internazionale.

Eca, cos'è

L’Associazione dei Club Europei (European Club Association) è un organismo che rappresenta le società di calcio in Europa, nato ufficialmente il 21 gennaio 2008 in seguito al discioglimento del G-14 e riconosciuto da Fifa e Uefa. Sedici sono i membri fondatori: Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Barcellona, Juventus, Milan, Bayern Monaco, Porto, Ajax, Glasgow Rangers, Anderlecht, Olympiacos, Copenaghen, Dinamo Zagabria e Birkikara (Malta). Alla prima assemblea generale della Eca tenutasi il 7-8 luglio 2008 presso la sede della Uefa a Nyon in Svizzera, Karl-Heinz Rummenigge è stato ufficialmente nominato il presidente. Il numero di squadre coinvolte è poi aumentato fino a raggiungere, oggi, oltre 300 club europei. Nel 2017 presidente viene nominato Andrea Agnelli. Il 19 aprile 2021, in seguito al progetto di una Superlega calcistica europea (che non ha mai preso vita), tre club, (Juventus, Barcellona e Real Madrid) sono usciti dall'associazione; contestualmente anche il presidente dell'Eca Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha rassegnato le dimissioni. Due giorni dopo Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, viene eletto come nuovo presidente dell'Eca, dopo che il 20 aprile lo stesso Al-Khelaïfi e Karl-Heinz Rummenigge, già presidente onorario dell'associazione, erano stati indicati come membri del Comitato Esecutivo dell'Uefa in quota Eca.

Eca, i benefici

Far parte dell'Eca vuol dire godere di alcuni benefit . Tra questi: la rappresentanza diretta per salvaguardare e promuovere i loro interessi in materia di calcio europeo di club; il coinvolgimento ad alto livello nel processo decisionale degli organi di governo del calcio; l’impegno a svolgere un ruolo costruttivo nel calcio europeo, insieme a tutte le parti interessate; la condivisione di conoscenze, informazioni e servizi ai club membri su questioni relative al calcio europeo di club.