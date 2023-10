Palermo-Lecco, le probabili formazioni: ipotesi Vasic e Stulac dall’inizio, confermato Lund

Niente turnover massiccio contro il Lecco. Forse solo due cambi rispetto alla sfida pareggiata con lo Spezia: Stulac al posto di Gomes e Vasic per Henderson. Il centrocampista francese potrebbe rifiatare contro il fanalino di coda della serie B e il gioiello ex Padova potrebbe avere una possibilità da inizio gara.

Lo sloveno ex Empoli ha voglia di partire dall’inizio dopo la magia su punizione che ha evitato la sconfitta al minuto 104. “Ho qualità anche da subentrato, posso deciderla anche io ma iniziare dal primo minuto è meglio”, aveva detto nella conferenza stampa post Spezia. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa con Pigliacelli in porta, Lucioni e Ceccaroni centrali, Mateju a destra (ancora out Buttaro che potrebbe rientrare contro la Sampdoria) e Lund a sinistra. Aurelio può essere l’arma in più nel secondo tempo. A centrocampo l’unica conferma potrebbe essere quella di Segre nel ruolo di mezzala sinistra.

A destra spazio a Vasic e in mediana dentro Stulac a dare geometrie. Corini è sempre stato molto poliedrico a centrocampo alternando tutte le sue pedine a disposizione nelle ultime tre partite. Questo è trio nevralgico che potrebbe essere proposto dall’inizio ed è esattamente lo stesso che ha cominciato lo gara contro il Sudtirol al Barbera.

Più indietro nelle gerarchie, al momento, Henderson; lo scozzese ha giocato un brutto primo tempo contro lo Spezia ed è stato sostituito all’intervallo al posto di Aljosa Vasic. Non c’è Coulibaly, infortunato e ancora ai box. In attacco, le opache prestazioni di Insigne e Di Francesco non portano a cambiamenti drastici: Corini dovrebbe ancora utilizzarli entrambi dall’inizio. Quindi proprio gli ex Frosinone e Lecce saranno i due esterni d’attacco e Brunori la punta centrale.

Il capitano del Palermo è a caccia del primo gol al Barbera in questa stagione. Ne ha segnati tre, tutti in una partita, ma nella trasferta di Venezia (gara finita 1-3). D’altra parte il Lecco di Emiliano Bonazzoli dovrebbe riproporre l’11 che ha vinto in casa del Pisa 1-2. Quindi ancora Melgrati in porta, Lepore, Celjak, Bianconi e Caporale in difesa, Galli e Ionita a centrocampo. In attacco il terminale offensivo sarà Novakovich con Crociata, Di Stefano e Buso alle sue spalle.

Ecco le probabili formazioni di Palermo e Lecco

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund (Aurelio); Segre, Stulac, Vasic (Henderson); Insigne, Brunori, Di Francesco.

Lecco (4-2-3-1): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Galli, Ionita; Buso, Crociata, Di Stefano; Novakovich.