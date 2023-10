Palermo, open day speciale per i 123 anni del club: i dettagli dell’iniziativa

L’1 novembre il Palermo compirà 123 anni di storia. Esattamente il primo giorno del prossimo mese, nel 1900, nacque il club rosanero. Per l’occasione, la società ha deciso di aprire le porte ai tifosi e dare vita ad un “open day”. Si potrà visitare gratuitamente il Palermo Museum e accedere ad aree che non normalmente sono chiuse al pubblico.

“Spogliatoi, area interviste, tunnel, sala stampa, panchine a bordo campo e tanto altro. Un viaggio dentro il mondo rosanero per scoprire da vicino cosa succede dietro le quinte, oltre a ciò che si vede normalmente sul campo”, si legge sul sito del club. Da domani (27 ottobre) a partire dalle 11, sarà possibile prenotarsi in un’area apposita sul sito della società. “La partecipazione – si legge ancora - è gratuita e aperta a tutti fino a esaurimento posti disponibili, per garantire una corretta gestione dei flussi di visitatori.