Palermo, Corini: «Ho detto a Stulac di fare gol sulla punizione, i tifosi sono stati straordinari»

“Quando ho capito che non sarebbe stato rigore ho detto a Stulac: "calcia tu, e fai gol’”. Corini racconta il dietro le quinte della rete straordinaria realizzata nel finale dal centrocampista sloveno. Un gol che ha permesso ai rosanero di pareggiare la partita contro lo Spezia (2-2).

“Leo è un giocatore molto importante per me. Quando è entrato ha fatto quello che conosciamo. Il suo è stato un gesto tecnico incredibile”, ha continuato l’allenatore bresciano. Una partita strana, un pareggio meritato per il “genio”: “Abbiamo creato tante situazioni importanti, più rispetto allo Spezia. Loro sono una squadra di grande livello che aveva trovato la quadra giusta. Il 2-0 poteva essere una mazzata, il 2-1 ha riaperto tutto e poi i tifosi ci hanno spinto a fare tutto il possibile”.

Grazie al punto conquistato contro i liguri, i rosanero rimangono nelle zone alte della classifica e occupano la terza posizione: “Se mi aspettavo questa posizione? La nostra direzione è chiara dall'inizio, poi la classifica varia e dobbiamo recuperare poi una partita. Abbiamo una media punti straordinaria. Abbiamo un'altra gara importante contro il Lecco e dobbiamo prendere i tre punti”.

Anche questa sera il dodicesimo uomo in campo è stato il pubblico. Erano in 29117 al Barbera (record stagionale): “Sono straordinari, quando Mancuso ha segnato la rete dell’1-2 loro ci hanno dato la carica per andare a cercare con forza il pareggio. Abbiamo una media punti più alta in trasferta, questo significa che a volte tutta questa gente può creare un po’ di pressione. Ma stiamo migliorando anche dal punto di vista di quello che io chiamo controllo emotivo”. Corini ha poi concluso parlando della ottima prestazione di Soleri: “Lo stimo tantissimo, un ragazzo straordinario. In quel momento lì mi è dispiaciuto fare uscire Matteo (Brunori ndr) ma ho fatto questa scelta e ogni tanto ci azzecco pure io”.