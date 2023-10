Palermo-Spezia, le probabili formazioni: Aurelio si riprende la fascia, ballottaggio a centrocampo

La sosta ha regalato croce e delizie al Palermo di Eugenio Corini. Hanno recuperato infatti dall’infortunio Valente e Di Mariano ma si è fermato Mamadou Coulibaly, che non ci sarà per il match contro lo Spezia. L’allenatore bresciano dovrebbe cambiare poco rispetto alla sfida vinta contro il Modena: favorito Aurelio su Lund mentre è ballottaggio aperto tra Gomes e Segre. Per il resto pochi dubbi con Pigliacelli in porta, Mateju a destra, Lucioni e Ceccaroni centrali e Aurelio, appunto, a sinistra. Lo statunitense è rientrato soltanto ieri pomeriggio dagli impegni con la nazionale e difficilmente giocherà da inizio gara.

A centrocampo Stulac ed Henderson sono la certezza mentre Segre potrebbe tornare titolare al posto di Gomes nel ruolo di mezzala di sinistra. Il piemontese non gioca titolare dal match contro il Cosenza del 22 settembre scorso, quando furono i calabresi ad avere la meglio con un gol di Canotto al 93esimo. Poi per lui soltanto 26 minuti a Venezia, 45 in casa con il Sudtirol e 26 anche a Modena.

Lunedì si candida ad una maglia da titolare. In attacco, Corini sceglierà i “tre tenori”: Insigne a destra, Brunori al centro e Di Francesco a sinistra. Sempre pronti ad entrare dalla panchina Soleri e Mancuso. Si schiererà Con il 3-4-1-2 lo Spezia di Alvini, a caccia di una vittoria dopo i tre risultati utili di fila di cui una vittoria contro la Feralpisalò. Dovrebbe giocare dal primo minuto l’ex di giornata Salvatore Elia, che a Palermo trovò poco spazio e fu condizionato da un pesante infortunio che lo tenne fuori per quasi tutta la stagione.

“Se segno non esultò”, dichiarò in una recente intervista. In attacco, l’allenatore ex Cremonese ha recuperato anche Francesco Pio Esposito, che giocherà al fianco di Antonucci. Di seguito le probabili formazioni di Palermo e Spezia:

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio (Lund); Henderson, Stulac, Segre (Gomes); Insigne, Brunori, Di Francesco.

SPEZIA (3-4-1-2): Zoet; Amian, Nikolau, Bertola; Elia, Esposito S., Bandinelli, Reca; Kouda; Esposito F., Antonucci.