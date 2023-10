Palermo, Sorrentino a Torretta: «Quando torni a casa è sempre bello. Rinaudo? Ci siamo detti qualcosa»

Piacevole sorpresa a Torretta. Un ritorno a casa di un portiere che a Palermo e con il Palermo ha legato moltissimo. C’era Stefano Sorrentino a osservare il lavoro dei rosanero a pochi giorni dal match contro lo Spezia.

Sui canali social ufficiali del club sono stati pubblicati foto e video che lo ritraggono sorridente insieme a Corini e il direttore sportivo Leandro Rinaudo. "Quando torni a casa è sempre un bel sapore, è chiaro che sono passati tanti anni da quando sono partito da Palermo ma è come se non fossi mai andato via in effetti – ha detto a Gds.it -. Questo ti fa capire bene che legame ho con questa piazza".

Visita nel nuovo centro sportivo rosanero: "È bello ed è ancora in costruzione. Giusto che il Palermo possa allenarsi ed esprimersi al meglio in un posto del genere, anche per stare al passo con le grandi squadre europee. Rinaudo? Abbiamo parlato di calcio ed extracalcio, giocatori e ricordi di aneddotti con avversari. Un po' di tutto”.

Centoventi presenze dal 2012 al 2016, per un totale di 35 clean sheet. Tre anni in serie A e uno in B. Rimasto, nonostante la retrocessione del club. Solo 4 anni in rosanero ma una leadership indiscussa. Sorrentino ha detto la sua anche sui portieri del Palermo: “Per me è la coppia più forte della serie B. Li conosco e mi piacciono entrambi. Se Desplanches avrebbe meritato più spazio? Il portiere titolare è uno, non si può fare turn over tra portieri, non siamo mica a centrocampo. Pigliacelli ha dimostrato di essere una sicurezza ed è giusto che giochi lui, l’altro ha 2o anni, migliorerà e si ritaglierà il suo spazio col tempo. Poi tutto può cambiare, sarà sempre il campo a decidere”, ha detto.

Da ex portiere e tifoso del Palermo, l’estremo difensore ex Chievo tra gli altri ha solo un desiderio nel cassetto: “Siamo in seconda posizione, dobbiamo restarci fino alla fine del campionato. Finisse oggi sarebbe serie A. Questo è quello che si augurano tutti”.