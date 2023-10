Palermo, Di Mariano e Vasic mancano alla festa del gol: Corini li “aspetta”

Il Palermo ha mandato in gol già un’intera squadra. Sono infatti 11 i marcatori diversi in appena 8 partite. Un dato impressionante soprattutto se paragonato a quello della scorsa stagione, quando ad andare in gol furono solamente 6 calciatori in tutto il girone d’andata. Una macchina Brunori-dipendente che faceva fatica a carburare. Una varietà incredibile adesso, che abbraccia un po’ tutti i reparti e nella quale mancano però all’appello due giocatori importanti: Aljosa Vasic e Francesco Di Mariano. Ancora a secco di realizzazioni in questo campionato, il centrocampista serbo e l’ala offensiva con il numero 10 sulle spalle sono chiamati certamente a fare di più. L’ex Padova, acquistato per le sue grandi capacità d’inserimento, si sta dando molto da fare ma non è riuscito ancora a trovare la via della rete. Un gol soltanto sfiorato il 2 settembre scorso, al Barbera, contro la Feralpisalò; il suo colpo di testa colpì il palo e si spense sul fondo. Mani sul volto e l’urlo strozzato in gola.

Quattro gare da titolare, sette complessivamente con la maglia del Palermo. Lo scorso anno realizzò ben 8 gol (tutti su azione) e 4 assist con la maglia del Padova in serie C. Lo 0 sulla casella gol segnati anche per il numero 10 Di Mariano, come detto. La più grossa occasione l’ha sciupata alla prima giornata, contro il Bari. Sul dischetto andò lui ma calciò altissimo sopra la traversa condannando la sua squadra ad uno 0-0 (in 11 contro 9). Poche altre occasioni per andare in rete e in generale 5 presenze su 8. Le ultime tre partite le ha saltate per infortunio e non è detto che al rientro venga schierato titolare.

Da quella parte, infatti, sembra essere inamovibile Di Francesco. Col vizio del gol anche Mamadou Coulibaly, che ne realizzò 3 nella scorsa stagione con la maglia della Ternana ma è ancora a 0 con i rosanero. Ci è andato vicinissimo col Palermo a Modena nel match vinto 0-2 dai siciliani. Da due passi, dopo il tiro “sporco” di Insigne, il centrocampista ex Salernitana sbagliò completamente la direzione del suo destro rimettendo la sfera al centro dell’area di rigore anziché in porta. Un errore gravissimo che non pesò, per sua fortuna, nell’economia del match. Il Palermo segna tanto, ma mancano volti “noti” all’appello. Ci sarà spazio anche per loro, nella magnifica “orchestra del gol” rosanero?